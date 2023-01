Ligue 1 Alarmstimmung auch bei Bayern-Gegner PSG

"Von Champagner zu Sekt. Größere Zweifel", schrieb die Sportzeitung "L'Équipe" nach dem ernüchternden Auftritt des Starensembles beim 1:1 gegen Stade Reims. Mit vier Zählern aus vier Spielen seit Jahresbeginn ist der Punkteschnitt von PSG ähnlich unzureichend wie der des FC Bayern, der am 14. Februar zum Achtelfinal-Hinspiel im Pariser Prinzenpark gastiert.

"Zum Glück, die Bayern sind nicht in der Form ihres Lebens. Aber darauf zu hoffen, dass der Gegner in einer schlechteren Verfassung ist, kann nicht die beste Möglichkeit sein, sich für diesen Wettbewerb zu qualifizieren", hieß es weiter. Mit 48 Punkten liegt PSG in der Tabelle nur drei Punkte vor RC Lens, gegen den es zum Jahresauftakt eine Niederlage gab. "Das ist unzureichend, wenn man PSG ist", sagte Trainer Christophe Galtier mit Blick auf die Ausbeute in den letzten Spielen.