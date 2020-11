Ligue 1 PSG-Siegesserie endet in Monaco - Volland führt AS zum Sieg

"Weil ich weiß, was Kevin dem Team geben kann", sagte der Trainer von AS Monaco zur bisher besten Leistung des früheren Leverkusener Fußball-Profis. Mit zwei Toren (52./65.) war der 28 Jahre alte Angreifer am Freitagabend ebenso maßgeblich am 3:2 (0:2)-Triumph der Monegassen gegen Meister und Pokalsieger Paris Saint-Germain beteiligt wie Siegtorschütze Cesc Fàbregas (84./Foulelfmeter).

Und so wurden die beiden bei den lautstarken und ausgelassenen Freudentänzen in der Kabine auch besonders von ihren Teamkollegen gefeiert, ehe Kovac nach dem dritten Monaco-Sieg in Serie gegen den Hauptstadtclub sich an seine Spieler wandte: "Ihr seht, was möglich ist, wenn ihr dran glaubt."