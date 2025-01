Lions-Spende für Vereine und Einrichtungen: Dankbar für die große Hilfe

Die 31 Mitglieder des Lions Club haben am Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein und bei Konzerten in Ötlingen und Binzen insgesamt 9700 Euro eingenommen. Dieser Betrag wurde am vergangenen Dienstag im Mehrgenerationenhaus in Friedlingen von Lions-Päsidentin Gabriele Moll in Begleitung ihres Stellvertreters Andreas Rempt unter verschiedenen Einrichtungen vergeben.