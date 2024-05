Alle Stühle waren besetzt, als am Mittwochabend das Lise-Meitner-Gymnasium in die Mensa des Schulzentrums zur Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl eingeladen hatte. In zwei Runden hatten Gemeinderäte und Kandidaten sich den Fragen zu stellen, die Schüler der elften Klassen aus den Leistungskursen Geografie und Gemeinschaftskunde vorbereitet hatten. Dies zunächst im allgemeinen Plenum, später in Themenrunden zu den Bereichen Umwelt, Bildung und Jugend. LMG-Direktor Frank Schührer zeigte sich beeindruckt von der guten Vorbereitung der Moderatoren, welche auch bei ausschweifenden Antworten nachhakten.