Höhepunkt sollte eine Multimedia-Show am Samstagabend unter dem Titel "The Contract" in der Zalgiris Arena werden. Dabei sollten mehr als 150 Schauspieler, Sänger und Tänzer eine Aufführung voller Musik und theatralischer Elemente auf die Bühne bringen, die von Motiven des litauischen Künstlers Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) inspiriert ist.

Das Europäische Kulturhauptstadtjahr in Kaunas steht unter dem Motto "From temporary to contemporary". Insgesamt waren mehr als 40 Festivals, 60 Ausstellungen und jeweils über 250 Veranstaltungen der darstellenden Künste und Konzerte geplant. Einige davon laufen auch noch nach dem offiziellen Abschlusswochenende weiter.