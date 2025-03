Schlupfloch ohne Zaun

An der Stelle des ehemaligen Unterstands der Grenzsoldaten ging es auf einem auch für Ortskundige unbekannten Wegstück weiter längs der Landesgrenze zum Grenzstein 50. Dort erfuhr die Wandergruppe, dass just an dieser Stelle der Grenzverhau endete. Die Nationalsozialisten hatten geplant, den Zaun in direkter Linie 300 Meter über Schweizer Hoheitsgebiet weiterzuführen, damit mehrere Kilometer Zaun um die Eiserne Hand herum gespart werden konnten. Berlin war an Bern mit der Bitte herangetreten, zwischen den Grenzsteinen 50 und 74 von Schweizer Seite aus einen Zaun zu errichten. Die Behörden in Bern, so Zwerger, reagierten auf die Bitte der Deutschen Regierung sehr zögerlich und entschieden ein Jahr später, dass kein Schweizer Hoheitsgebiet abgetrennt werden soll, um keinen Präzedenzfall zu schaffen.