Literatur: Angelika Overath liest beim Hebelbund

Angelika Overath lebt seit vielen Jahren im Engadin. In der neuen Heimat findet sie viele Anregungen für ihre Texte. Dazu gehören etwa zweisprachige Gedichte in Standarddeutsch und Vallader, der Sprache des Engadins und ein Tagebuch der ersten Begegnung mit der neuen Heimat, nun nicht mehr Ferienort, sondern Wohnsitz. Auch in ihrem neuesten Werk, „Engadinerinnen. Frauenleben in einem hohen Tal“ mit literarischen Porträts von 18 Frauen, setzt sich die Autorin mit der Gegend auseinander, in der sie seit nahezu zwei Jahrzehnten lebt. In ihren Geschichten geht es um die Gewalt der Natur und die Menschen, die damit zurechtkommen müssen. Overath bezeichnet sie als „Mutmachgeschichten“.

Der Eintritt zur Lesung ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Der Präsident des Hebelbundes Volker Habermaier gibt eine Einführung. Im Anschluss laden das Dreiländermuseum und der Hebelbund zu einem Apéro ein.