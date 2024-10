Literatur Chilenischer Schriftsteller Skármeta gestorben

Skármeta wurde in der Wüstenstadt Antofagasta im Norden Chiles 1940 geboren. Anfang der 60er Jahre studierte er Philosophie in Chile und Literatur in New York. "Ardiente Paciencia" ("Mit brennender Geduld") war einer seiner populärsten Romane, wie die Zeitung "Bio Bio Chile" berichtete. Sein Werk wurde auch verfilmt.

Die Diktatur Augusto Pinochets trieb ihn ins Exil - über Argentinien nach West-Berlin. Dort schrieb er seinen ersten Roman: "Soñé que la nieve ardía" ("Ich träumte, der Schnee brennt"). In Deutschland, wo er auch als Drehbuchautor mit Peter Lilienthal zusammenarbeitete, fühlte er sich nach eigenen Worten als Botschafter des demokratischen Lebens und der Kultur Chiles. Nach der Rückkehr in sein Heimatland mit dem Fall der Diktatur zog er 2000 erneut um - für drei Jahre in das inzwischen wiedervereinte Berlin, diesmal als Botschafter.