Trilogie "das Werk meines Lebens"

Mit "City in Ruins" hat der Thriller-Autor nun aber noch ein letztes Werk vorgelegt - und gleichzeitig eine Trilogie abgeschlossen, an der er nach eigenen Angaben schon sein ganzes Schriftstellerleben lang arbeitet. "Natürlich habe ich andere Dinge getan, aber ich bin immer wieder zu dieser Trilogie zurückgekehrt. Als ich nah dran war, sie abzuschließen, hat sich das angefühlt, wie zwei Flüsse, die zusammenfließen. Es war das Werk meines Lebens und es abzuschließen fühlte sich wie das Ende von Etwas an."

2022 war "City on Fire" erschienen, 2023 "City of Dreams", nun "City in Ruins". Alle drei Romane handeln von Danny Ryan, der als Hafenarbeiter und Mafia-Mitglied an der US-Ostküste startet und schließlich zum reichen Geschäftsmann in Las Vegas wird. Im dritten Teil ist Ryan eigentlich ein reicher, erfolgreicher und zufriedener Unternehmer, mit Freundin, Familie und Freunden - aber seine Vergangenheit holt ihn ein und so wird es zum Ende hin doch noch einmal blutrünstig.

Der Verlag beschreibt das Buch als einen "Thriller über Liebe und Hass, Ehrgeiz und Verzweiflung, Rache und Mitgefühl, der von den Machtkorridoren von Washington, D.C., über die Wall Street bis hin zu den goldenen Casinos von Las Vegas reicht". In jedem Fall schafft es Winslow in gewohnter Weise, seine Leser und Leserinnen zu unterhalten, mitzureißen, mit knapper, präziser Sprache und guter Beobachtungsgabe zu beschreiben und die Spannung stets hochzuhalten.