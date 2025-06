Literatur David Safier erweckt "Holocaust-Komödie" zu neuem Leben

Originaldialoge in fiktive Handlung eingebettet

Mit "Die Liebe sucht ein Zimmer" kehrt Safier nun in das Warschauer Ghetto des Jahres 1942 zurück. Am 16. Januar wird im dortigen Femina-Theater die Komödie gleichen Namens uraufgeführt – vor 900 Zuschauern. Auch die anderen vier professionellen Theater des Ghettos sind immer brechend voll, was auch kein Wunder ist, denn die deutschen Besatzer erlauben den 460.000 im Ghetto eingesperrten Juden kein anderes Vergnügen, alle Kinos sind längst geschlossen. Safier behält in seinem Roman sämtliche Originaldialoge und -lieder bei und bettet sie in eine fiktionale Handlung ein. Bis auf den Musiker Iwo Wesby, eine historische Persönlichkeit, sind alle Figuren des Romans frei erfunden.