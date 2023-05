Literatur "Der letzte Sessellift": John Irvings letzter großer Roman?

Im Gegenteil. Sein 15. Roman ist über 1000 Seiten lang und wieder eine dichte Familiensaga mit viel Sex. Ein unverkennbarer Irving-Roman, der sich dennoch von seinen anderen Werken unterscheidet - nicht nur, weil es sein letzter langer Roman sein soll.

Reise durch viele Jahrzehnte

"Der letzte Sessellift", im Original "The Last Chairlift", ist die Geschichte von Adam Brewsters Leben und Familie von den 1940er Jahren fast bis heute. Seine Mutter, Little Ray, ist Skilehrerin, die ihm nicht verrät, wer sein Vater ist. Was wir gleich zu Beginn erfahren ist, dass sie 1941 als 18-Jährige in der Kleinstadt Aspen in dem US-amerikanischen Bundesstaat Colorado an den nationalen Abfahrts- und Slalom-Meisterschaften teilnahm. Doch statt mit einer Medaille kehrte sie schwanger in ihre Heimat New Hampshire zurück.