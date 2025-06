Literatur: Ein Leben wie ein Thriller: Britischer Autor Forsyth ist tot

Rückkehr in die DDR für den britischen Geheimdienst

In Forsyths Memoiren stehen viele abenteuerliche Episoden, deren Details man glauben kann oder auch nicht. Es kommen etliche Affären mit Frauen vor. Und die steile These, er habe mit einer Meldung über einen Truppenaufmarsch an der Berliner Mauer beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst - etwas übertrieben, wie er später dem "Tagesspiegel" sagte. "Wahr ist, dass ich einen Fehler beging."

Die Episode fiel in seine Zeit in Ost-Berlin, dort berichtete er inmitten des Kalten Kriegs über die DDR, die Tschechoslowakei und Ungarn. Später kehrte er noch einmal in die DDR zurück - für den britischen Geheimdienst sollte er als Tourist einreisen und auf dem Rückweg ein Päckchen mitbringen. Auf einer Museumstoilette in Dresden habe er die Unterlagen überreicht bekommen, schrieb Forsyth.

"Für all das bin ich aus tiefster Seele dankbar"

Ein wichtiges Kapitel in seinem Leben war die Zeit als Korrespondent in Nigeria. Er berichtete über den Biafra-Krieg und kritisierte seinen damaligen Arbeitgeber BBC für dessen Haltung in dem Konflikt. Zuletzt schrieb Forsyth etwa Kolumnen für den britischen "Daily Express". Manchmal gab er Interviews.

Auf seinen eigenen Lebensweg schien er, zumindest in seinen 2015 erschienen Memoiren, recht zufrieden zurückzuschauen. "Ich war mit zwei wunderschönen Frauen verheiratet, habe zwei prächtige Söhne großgezogen und erfreue mich nach wie vor einer robusten Gesundheit", schrieb er damals. "Für all das bin ich aus tiefster Seele dankbar, doch welchem Schicksal, Glück oder Gott ich es verdanke, ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht sollte ich mich mal entscheiden. Denn schließlich könnte ich ihm bald gegenüberstehen!"