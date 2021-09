Literatur Frankfurter Buchmesse wird Hybrid-Veranstaltung

Rund 200 Autorinnen und Autoren kommen nach Frankfurt, wie die Verantwortlichen ankündigten, viele nehmen nur an den digitalen Formaten teil. Aus dem diesjährigen Gastland Kanada kommen nach derzeitigem Stand neun Künstler nach Frankfurt. Der Rest der 60 teilnehmenden Autoren wird virtuell dabei sein, darunter Literaturnobelpreisträgerin Margaret Atwood, die zum Eröffnungsfestakt am 19. Oktober zugeschaltet werden soll.

Zutritt zum Messegelände haben in diesem Jahr nur Besucher, die geimpft, genesen oder getestet sind (3G). Tickets werden nur personalisiert für einzelne Tage ausgegeben. Sechs Meter breite Gänge und größere Eingangsbereiche sollen helfen, Gedränge zu vermeiden. Es gilt Maskenpflicht, außer bei bestuhlten Veranstaltungen. Neu in diesem Jahr: Das Lesepublikum darf schon am Freitagnachmittag kommen.

Die meisten Veranstaltungen für Fachbesucher werden vorgezogen, auf die Woche vom 11. bis 15. Oktober. Sie finden in diversen digitalen Formaten statt. Die Publikumsveranstaltungen während der Messe werden gebündelt, die meisten finden auf einer Bühne in der Festhalle statt. 450 Zuschauer dürfen live zusehen, es wird aber auch gestreamt. Dazu kommen diverse Veranstaltungen in der Innenstadt.

Ehrengast Kanada, der seinen bereits 2020 geplanten Auftritt um ein Jahr verschoben hatte, richtet wie gewohnt den Gastland-Pavillon ein, bietet aber parallel auch einen virtuellen zweiten Pavillon, wie die kanadischen Organisatoren berichteten. Der Raum werde optisch die Landschaften Kanadas aufnehmen: Wellen und Berge werden zu Screens, auf denen Schriftsteller virtuell zu erleben sind.

