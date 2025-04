Literatur für die Kleinsten Opa Paul und Farmerin Judith: Promis schreiben Kinderbücher

Paul McCartney reist im grünen Wal-U-Boot

Mit einer Riesenportion lebensfroher Kreativität hat der "Beatle" Paul McCartney zwei Bände über den "Opapi-Opapa" und seine Enkel-Bande, die "Krawaffels", geschaffen. Mit diesen zaubert sich der Opa an einem grauen und langweiligen Tag mit Hilfe eines Kompasses in eine Abenteuerreise. In Band zwei wird "Omama" gesucht, die noch abenteuerlicher als der Opa ist und mit einem tiefsee- und lufttauglichen Ziehharmonika-Schiff herumreist (Annette Betz Verlag, geeignet ab vier Jahren).

Diana Amft schreibt die Angst vor Spinnen weg

Bereits elf Kinderbücher hat Schauspielerin Diana Amft geschrieben, der nächste Band der Reihe "Die kleine Spinne Widerlich" kommt am 25. April heraus (Baumhaus Verlag, empfohlen ab drei Jahren). "Die Geschichte um die kleine Spinne und ihre Welt ist ursprünglich aus einer Angst vor Spinnen entstanden", sagt Amft der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass die Spinnen auch eine Familie haben, einen kleinen Bruder oder eine Cousine, und dass sie vielleicht gerade auf dem Weg zu ihnen sind."