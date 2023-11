Literatur in Schopfheim: In Bibliothek gibt’s viel Neues

Die Kurzgeschichte handelt von einem kleinen Bauernmädchen, das in das nächstgelegene große Dorf laufen muss, um ihre Ziege zu verkaufen. Es ist Winter im Jahr 1944 und das Nazi-Regime noch nicht beendet. Auf dem Weg in das Dorf begegnen dem Mädchen verschiedene Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Naemi Schmitz nahm mit dieser Geschichte am landesweiten Kurzgeschichtenwettbewerb „Claras Preis“ teil und gewann als eine von sechs in ihrer Altersgruppe.

Ursprünglich kommt der „Prix de Clara“ aus Frankreich und fand dieses Jahr erstmals in Deutschland unter der Schirmherrschaft von Kinderbuchautorin Cornelia Funke statt. Die Lesung dauert etwa eine Stunde, der Eintritt ist kostenlos.