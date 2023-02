Literatur Leipziger Buchmesse will politisches Zeichen setzen

Als ein weiteres neues Format werde es ein Forum Offene Gesellschaft geben, womit die Messe in diesem Jahr ein deutliches Zeichen gegen Hass setzen wolle, so Zille: "Denn Hass, Rassismus und Ausgrenzung hat sich in der Vergangenheit auch gegen Protagonisten der Branche gerichtet."

Gastland Österreich will sich als offen präsentieren

Unter dem Namen "Mea ois wia mia" ("Mehr als wir") will auch das Gastland Österreich politisch und literarisch ein Zeichen setzen: "Es ist als ein Gegenkonzept zu "Mia san mia" gemeint", sagte die Literaturchefin des Österreichischen Rundfunks, Katja Gasser, die das Programm am Stand des Gastlands zusammengestellt hat. Das Land wolle sich als offen präsentieren und dazu aufrufen, in den Dialog miteinander zu treten.