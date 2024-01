Literatur: Lyrikerin Elke Erb mit 85 Jahren gestorben

Berlin - Ihr Sprachwitz und legendärer Eigensinn brachten ihr zahlreiche Preise ein. Mit ihrem Werk beeinflusste sie Generationen von Dichtern in Ost und West. Nun ist die Lyrikerin und Büchner-Preisträgerin Elke Erb ("Kastanienallee") im Alter von 85 Jahren am Montagabend in Berlin gestorben, wie eine Sprecherin des Suhrkamp Verlags unter Berufung auf Erbs Umfeld sagte.