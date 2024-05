In der Lyrikreihe der VHS Lörrach & Steinen „ars poetica - Lyrik in Lörrach“ stellt am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, die Basler Lyrikerin ihren Gedichtband „Langsamer Schallwandler“ vor. Claudia Gabler wird mit der Lyrikerin in der Bar Drei König sprechen. Der Eintritt ist frei. Vera Schindler-Wunderlich, geboren 1961, lebt als schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin in Allschwil bei Basel. Für ihren Gedichtband „Dies ist ein Abstandszimmer im Freien“ erhielt sie 2014 einen der Schweizer Literaturpreise. Gedichte von ihr wurden ins Französische, Italienische, Rätoromanische, Spanische, Slowenische, Indonesische und Arabische übersetzt. In ihrem neuen Gedichtband „Langsamer Schallwandler“ experimentiert sie unter anderem mit Formen und Darstellungsweisen, bildet so Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit ab: Sie verteilt die Wörter im Raum, verwendet Takt und Wiederholungen, legt Wörterlager an und erprobt diese Techniken an Liebesgedichten, Porträts sowie politischen und theologischen Akzenten.