Literatur: Pegah Ferydoni: Viele Märchen handeln vor allem von Männern

Ferydoni hat für den Streaminganbieter Audible den Roman "Morgan Ist Mein Name" von Sophie Keetch als Hörbuch eingelesen, die Handlung spielt im Umfeld der Artus-Sage, erzählt aus weiblicher Sicht. "Das Spannende an "Morgan ist mein Name" ist, dass wir hier Morgan nicht nur als Gegenspielerin sehen, sondern als eine komplexe, widersprüchliche und starke Figur, die selbst aktiv handelt und nicht nur reagiert", sagt sie über das Buch. "Solche Perspektiven sind wichtig, um Mädchen und Frauen zu zeigen, dass sie keine Statistinnen in einer männlich dominierten Geschichte sein müssen. Sie können und sollen ihre eigene Geschichte erzählen."

Was war als Kind ihre wichtigste Frauenfigur in einem Märchen oder Jugendroman? "Als Kind der 80er Jahre kann ich mich tatsächlich an keine weibliche Heldin erinnern, mit der ich mich hätte identifizieren können", erwiderte die Schauspielerin und Sprecherin. "Es gab einfach kaum Figuren, die komplex oder inspirierend genug waren, um mich wirklich zu fesseln."