Literatur Suters Roman über die Liebe und viele Wahrheiten

Anhänger von Suters bunten Roman-Welten mussten sechs Jahre auf das neue Buch warten, seit "Elefant" (2017). In der Zwischenzeit hat er das Protokoll seiner privaten Plaudereien mit dem Autor Benjamin von Stuckrad-Barre über Badehosen, Glitzer und LSD (2020, "Alle sind so ernst geworden") und eine Roman-Biografie über einen der bravsten deutschen Fußballer, Bastian Schweinsteiger, vorgelegt (2022, "Einer von euch"). Anders halt. Nun also wieder ein Roman ganz im suteresken Stil. Kostprobe: "Am Anfang trug er keine Krawatte. Seine Abschlussnoten waren Krawatte genug, fand er", oder: "Es roch nach Tabakpfeife, Kaffee und Vergangenem".