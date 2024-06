Geändert habe sich das, als er vor zwei Jahren in Berlin gewesen sei und der Ukrainekrieg angefangen habe. "Und man in der Stadt so eine große Unsicherheit gespürt hat unter den Leuten", sagte Perceval, der Orwells Geschichte am Berliner Ensemble inszeniert hat.

Man habe eine Zunahme von Kriegsflüchtlingen gesehen, nicht gewusst, wo es hingehe mit der Welt. "Man hat auch gespürt, dass wir uns noch mehr als früher zwischen drei Machtblöcken befinden - dem anglo-amerikanischen Machtblock, dem chinesischen und dem russischen." Das entspreche dem Weltbild in "1984".