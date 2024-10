Literatur und Politik Gespaltenes Italien auf der Buchmesse

Reise nach Frankfurt als Form des Widerstands

Im Mittelpunkt der Kontroverse stand Roberto Saviano ("Falcone"), der als einer der vehementesten Kritiker von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gilt. In einem offenen Brief protestierten mehr als 40 Schriftsteller gegen offizielle Programmgestaltung, mehrere Autoren zogen sich aus Protest aus der offiziellen Delegation zurück.

Saviano kommt nun doch zur Messe - aber nur auf Einladung seines Verlags (Hanser). Am Samstag will er über "Schreiben in illiberalen Zeiten" sprechen. In der Zeitung "La Repubblica" (Dienstagausgabe) schrieb er: "Meine Anwesenheit in Frankfurt halte ich nicht für einen Sieg, sondern für eine Form des Widerstands."

Minister kapert Gemeinschaftsstand

In Deutschland müsse man sich gefragt haben: "Warum diese Lügen, dieser zwanghafte Wunsch nach Zensur?", heißt es in dem Artikel weiter. "Aber ich betrachte mich nicht als Gewinner. Niemand hat bei dieser Geschichte gewonnen. Wie kann man sich denn als Sieger fühlen, wenn man von drei Ministern vor Gericht gestellt wird?" Er werde benutzt, "um allen anderen eine Botschaft zu vermitteln. Das sind Formen der Einschüchterung."