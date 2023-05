Literatur Vor dem Untergang: Eugen Ruges "Pompeji"

Ein allwissender Erzähler führt durch die Handlung. Gleich zu Beginn kündigt er eine spektakuläre Enthüllungsgeschichte an: "Dies ist der wahre Bericht vom Untergang Pompejis und seiner Bewohner." Allerdings sei es kein Heldenepos, "sondern ein schmutziger, saurer, ja womöglich kleinlicher Bericht über ein schmutziges, saures und kleinliches Kapitel der Stadtgeschichte".

Beunruhigende Vorzeichen in Pompeji

17 Jahre nach einem Erdbeben, bei dem Pompeji schon schwere Schäden erlitt, gibt es wieder beunruhigende Vorzeichen: Tiere werden durch giftige Gase getötet, zeitweilig liegt ein schwefeliger Geruch in der Luft, unerklärliche Risse zeigen sich im Mauerwerk. Doch viele Bürger glauben nicht an einen Vulkanausbruch, ja sie glauben nicht einmal an die Existenz von Vulkanen.

Aber es gibt auch die Gruppe der besorgten Bürger. Diese schließen sich im Vulkanverein zusammen, um in sicherer Entfernung vom Vesuv eine neue Siedlung, das "Fenster des Meeres", zu gründen. Dank seiner Redekunst schwingt sich Josse, eigentlich Jowna, vom Abkömmling bitterarmer pannonischer Einwanderer zum Anführer des Vereins auf und setzt sich geschickt über die rivalisierenden philosophischen Aussteiger-Grüppchen hinweg.

Eine Frage der Verführungskunst

Bald werden auch reichere Bürger von dem Neubau-Projekt angezogen. Das beunruhigt wiederum Livia, die schwerreiche Frau des Stadtoberhaupts Fabius Rufus. Als wichtigste Bauunternehmerin von Pompeji fürchtet sie um ihre Pfründe. Für sie gibt es nur einen Ausweg: Wenn Josse die Pompejaner dazu verleiten konnte, aufgrund obskurer Gerüchte ihre Stadt im Stich zu lassen, kann er sie auch zum Dableiben bewegen. Es ist alles nur eine Frage der Verführungskunst.

Ruge verbindet kunstvoll die historischen Fakten mit Fiktion zu einem stimmigen Ganzen. Einige Personen wie etwa der im Roman nicht gerade schmeichelhaft gezeichnete Forscher Plinius hat es wirklich gegeben. Die meisten Figuren aber sind fiktional. Sie sind zeitlos wie der Separatist Maras oder neuzeitlich neoliberal wie die Kapitalistin Livia.

Ruge lässt viel Wissen über die römische Antike miteinfließen, trotzdem kommt sein Roman unterhaltsam, satirisch und leichtfüßig daher, mit einem Augenzwinkern über die ewig gleiche Neigung des Menschen, sich bereitwillig hinters Licht führen zu lassen.

Eugen Ruge: Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna, dtv, München, 368 Seiten, 25,00 Euro, ISBN 978-3-423-28332-8