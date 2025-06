Einsparungen rund um das Wettlesen

Ein Literaturkurs für junge Schreibtalente, der traditionell vor dem Wettlesen veranstaltet worden war, findet dieses Jahr aus Kostengründen nicht statt. Kastberger äußerte deshalb seine Sorge über aktuelle Spar-Tendenzen im Kulturbetrieb. Schließlich liege in der Literatur eine Chance auf eine bessere Welt - "also in Räumen, wo alternative Welten zum Leuchten gebracht, Problemfelder markiert und miteinander in Beziehung gesetzt und letztlich immer an einem friedlichen Zusammenleben gearbeitet wird", zitierte ihn die Presseagentur APA.