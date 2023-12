Literatur Zeitloser Epochenroman - 100 Jahre "Der Zauberberg"

Viele zeitlose Motive

Lange her, mag man sagen. Doch abgesehen davon, dass der "Zauberberg" mit seinen grandiosen Landschaftsbeschreibungen, den markanten Charakteren, den großartigen Dialogen und Thomas Manns feiner Ironie ein Lesevergnügen ist, enthält er viele zeitlose Motive: Krankheit und Tod, Erotik, Persönlichkeit, das Wesen der Zeit, die geistigen Grundlagen Europas, der Widerstreit zwischen der offenen Gesellschaft und ihren Feinden. Bei Thomas Mann sind es der Aufklärungsoptimist Settembrini und der mit Faschismus wie Kommunismus gleichermaßen sympathisierende Naphta, die sich endlose Dispute liefern - und sich am Ende duellieren. Heute sind es Fundamentalismen verschiedener Art, die Meinungs- und Kunstfreiheit bedrohen.

Ein Zeitroman ist der "Zauberberg" übrigens in zweifacher Hinsicht. Zum einen bietet er als Epochenroman ein Panorama der untergehenden Vorkriegsgesellschaft. Zum anderen ist es ein Roman über das individuelle Erleben der Zeit. In dem eigenartigen Zwischenreich des Berghofs verlieren Castorp und Co. das Zeitgefühl. Auch die Erzählstruktur des Romans spielt mit dem Faktor Zeit, die Handlung beschleunigt sich, je weiter man kommt. Während die erste Hälfte des Textes - sprich 500 Seiten - nur die sieben Monate seit Castorps Ankunft behandelt, verdichten sich in der zweiten Hälfte sechs Jahre.

Thomas Mann hat sich übrigens viel Zeit gelassen mit dem Buch. Im Juli 1913 fing er an, wollte eigentlich nur eine Novelle als heiteres Gegenstück zum "Tod in Venedig" schreiben, nachdem er die Schweizer Sanatoriumswelt während eines Kuraufenthalts seiner Frau Katia kennengelernt hatte. Nach Kriegsbeginn unterbrach er die Arbeit, verfasste rechtslastige Essays wie "Gedanken im Kriege" und "Betrachtungen eines Unpolitischen". Erst ab 1919 schrieb er am "Zauberberg" weiter, der im November 1924 in die Buchläden kam.

Generationen von Schriftstellern geprägt

In der Zeit wandelte sich Thomas Mann vom Monarchisten, der den Krieg 1914 bejubelte, zum überzeugten Verteidiger der Weimarer Republik. Mit seinen Radiosendungen "Deutsche Hörer!" aus dem amerikanischen Exil wurde er später zum Gegenspieler Adolf Hitlers.

Die weltweite Auflage des "Zauberbergs" ist nicht bekannt, doch gibt es Übersetzungen in 27 Sprachen, darunter alleine fünf auf Englisch und drei auf Portugiesisch. Generationen von Schriftstellern hat er geprägt. "Kein anderes Buch war in meinem Leben so wichtig wie "Der Zauberberg"", sagte die US-Autorin Susan Sontag (1933-2004) bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2003. Der mexikanische Schriftsteller Jorge Volpi (55) erzählte jüngst bei der Buchmesse in Guadalajara, dass er den "Zauberberg" als Inspiration las, als er seinen auch auf Deutsch erfolgreichen Roman "Das Klingsor-Paradox" (2001) schrieb.

Für den Präsidenten der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft, Hans Wißkirchen, kam der internationale Erfolg nicht überraschend. "Das Personal des Romans und damit auch die auf dem verzauberten Berg ausgetragenen Debatten, Konflikte, Liebesgeschichten und Todesfälle sind von einer internationalen Weite und Breite, die Europa und weite Teile der Welt umfasst", sagt Wißkirchen der Deutschen Presse-Agentur. "Damit aber schafft der Roman einen internationalen Resonanz-Raum, der bis heute nachschallt."

Thomas Mann, Der Zauberberg, Fischer Taschenbuch, 1008 Seiten, 19 Euro, ISBN: 978-3-596-29433-6