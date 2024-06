Hinter dem barock-ausschweifenden Titel verbirgt sich ein Band aus zwölf Erzählungen, die teilweise miteinander verbunden sind und deren Protagonisten in unterschiedlichen Konstellationen mehrfach auftreten. Im Kern aber geht es in all diesen Geschichten um die Sehnsucht nach einem neuen Leben, um den großen Menschheitstraum, sein Dasein nach Belieben anders gestalten und entwerfen zu können.

Träumerei und Magie

Saša Stanišić, Träger des Deutschen Buchpreises 2019, hat sich nach seinem großen Erfolg mit dem Roman "Herkunft" eine Weile auf Kinderbücher konzentriert. Das Spielerisch-Leichte, Phantastische aus der Kinderwelt hat er auf elegante Weise in dieses Erwachsenenwerk übernommen. Szenen der Träumerei, der Magie, ja der Science Fiction werden gekonnt mit durchaus realistischen Elementen, etwa aus Zuwandererbiografien gemischt. Auch der Autor selbst taucht in mehrfach gebrochener Form in den Geschichten auf: als jugendlicher Migrant in Heidelberg, der sich ein anderes Leben erträumt, als Helgoland-Fahrer auf der Spur seines großen Idols Heinrich Heine oder in einer Utopie als erwachsener Trainer eines Fußballclubs.