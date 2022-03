Literaturfestival Lit.Cologne eröffnet - Solidarität mit der Ukraine

Parallel zu der Solidaritätsveranstaltung wurde der Deutsche Hörbuchpreis verliehen - in diesem Jahr zum 20. Mal. Als "Beste Interpretin" wurde Schauspielerin Martina Gedeck für ihre Lesung des Romans "Nastjas Tränen" von Natascha Wodin ausgezeichnet. Der Schauspieler Edgar Selge erhielt den Preis in der Kategorie "Bester Interpret" für die Lesung seines Romans "Hast Du uns endlich gefunden".

Preis für "Bestes Hörspiel"

Regisseurin Christiane Ohaus und Komponistin Stephanie Nilles teilten sich den Preis in der Kategorie "Bestes Hörspiel": In der neunstündigen Hörspielfassung von John Steinbecks Epos "Jenseits von Eden" rücke die Regisseurin den Figuren sehr nahe, urteilte die Jury. Für die "Beste Unterhaltung" wurde Schauspieler Charly Hübner geehrt, der sein literarisches Debüt "Charly Hübner über Motörhead oder Warum ich James Last dankbar sein sollte" selbst eingelesen hat.

Bereits zum dritten Mal gewann Sprecher Stefan Kaminski den Preis in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch". Mit seiner Lesung von Julia Bleskens "Mission Kolomoro" begeisterte er eine fünfköpfige Kinderjury aus Wolfschlugen in Baden-Württemberg. Baran Datli und Anton Stanislawski erhalten die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Podcast". Der Deutsche Hörbuchpreis ist in jeder Kategorie mit 3333 Euro dotiert.

Die Lit.Cologne findet dieses Jahr vom 15. bis 26. März statt und umfasst 180 Veranstaltungen. Aus der Politik werden unter anderem der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet. Aus der Welt der Literatur kommen unter anderem der aktuelle Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, der dänische Krimiautor Jussi Adler-Olsen und der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht.

2020 war die Lit.Cologne wegen Corona ausgefallen. Im Frühjahr 2021 fand sie rein digital statt. Für die Ausgabe 2022 gelten 2G-Bedingungen.