Live-Musik im Gotteshaus Heidelberger Kirche lockt mit Taylor-Swift-Gottesdiensten

"Das ist bei Taylor Swift viel einfacher", sagte Petracca zum Thema hinter der Musik. In den Gottesdiensten im Mai soll es um das Verhältnis von Religion und Politik bei Taylor Swift gehen. "Sie ist im Moment die wirkmächtigste Popmusikerin auf unserem Planeten. Sie wird für so einflussreich gehalten, die US-Wahlen im Herbst zu beeinflussen", sagte der 59-Jährige. Er verweist darauf, dass Swift sich in der Vergangenheit auch klar als Christin politisch geäußert hat.