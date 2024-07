Live Night: „Schopfheims schönstes Event“

Sieben Wirte, sechs Bühnen, und ebenso viele Live-Bands quer über die Stadt verteilt: Das sind die Eckdaten der diesjährigen Live Night, die Schopfheim am Samstag, 3. August, erneut in eine große Partymeile verwandeln soll. Tausende Besucher ziehen bei der Veranstaltung seit bald 20 Jahren – Premiere war 2005 – durch die Straßen, um sich von unterschiedlichen Bands unterhalten zu lassen, das Tanzbein zu schwingen sowie das gastronomische Angebot und die lockere Stimmung zu genießen. Große Unwägbarkeit in diesem Jahr ist das Wetter, das sich bisher alles andere als Openair-tauglich zeigte, aber: „Bei der Live Night ist schönes Wetter – das ist schließlich eines der schönstes Events in Schopfheim“, gibt sich das Wirteteam beim Pressegespräch im Vorfeld augenzwinkernd-optimistisch.