Liverpool Loreen: Mein ESC-Comeback war eigentlich nicht geplant

"Es war ehrlicherweise eigentlich nicht geplant. Aber dann gab es irgendwie lauter Zeichen", sagte die 39-Jährige in Liverpool der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hatte plötzlich diesen Song. Und er ist so wunderschön. Es geschah dann so viel herum, dass das Universum mich irgendwie in diese Richtung zu lenken schien."

Sie habe sich für das Comeback entschieden, "weil mich die Menschen um mich herum so sehr bestärkt haben", sagte Loreen. Und das seien die Menschen, denen sie durch und durch vertraue. "Sie waren alle so glücklich, als ich ihnen sagte, dass ich mit dem Gedanken spiele, beim Vorentscheid in Schweden teilzunehmen."