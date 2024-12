Lob für Rheinfelden: Stadt und Industrie gehen Hand in Hand

Sichtlich beeindruckt zeigte sich der Regierungspräsident vom Auf- und Ausbau des städtischen Nahwärmenetzes und der Nutzung der industriellen Abwärme. Hier sei die Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen schon sehr weit.

Er bestärkte die Anwesenden in ihren Bemühungen um eine interkommunale Wärmeplanung, auch wenn sich ein solches Projekte heute noch nicht wirtschaftlich darstellen lasse. Viel Lob gab es auch für das erst kürzlich unterzeichnete Städtebauliche Entwicklungskonzept zur Seveso-III-Richtlinie, an dessen Ausarbeitung auch das Regierungspräsidium beteiligt gewesen war. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich Stadt und Industrie gemeinsam auf den Weg machten, um das Nebeneinander von chemischer Industrie, Wohnen und Innenstadtentwicklung zu gestalten. Auf offene Ohren stieß die Bitte von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur am Hochrhein aktiv zu begleiten. „Angesicht der Dynamik im Raum – beispielsweise die Entwicklung des Industriegebietes im schweizerischen Sisslerfeld bei Bad Säckingen – benötigen wir zusätzliche Verkehrsverbindungen“, sagte das Rheinfelder Stadtoberhaupt. Auch Regierungspräsident Carsten Gabbert sieht durch die Entwicklung einen entsprechenden Druck auf den Wohnraum und die Infrastruktur auf deutscher Seite. „Ich werde dieses Thema mitnehmen“, versprach der Regierungspräsident.