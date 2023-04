Löhne Kinder müssen warten - OP-Streik der HNO-Ärzte geht weiter

Berlin/München - "Was?" fragt die quirlige Vierjährige mit blonden Zöpfen fast im Minutentakt nach. "Was hast du gesagt?" Die Kleine aus der Nähe von München hat nach einer Erkältung Flüssigkeit im Mittelohr, wodurch ihr Hörvermögen um 30 Prozent gemindert ist. Abhilfe bringt in solchen Fällen eine kleine Standardoperation. Doch die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte (HNO-Ärzte) in Deutschland haben zu einem Streik bei bestimmten "Kinderoperationen" aufgerufen - mit unbegrenzter Dauer. Und ein Ende ist nicht in Sicht.