Löhne Streik in Hollywood? Drehbuchautoren verhandeln um Vertrag

Los Angeles - In Hollywood wächst die Sorge vor einem Streik der Drehbuchautoren. Die Mitglieder der "Writers Guild of America" (WGA) stimmten mit überwältigender Mehrheit von knapp 98 Prozent für einen Arbeitskampf, sollten die laufenden Vertragsverhandlungen bis zum 1. Mai kein Ergebnis bringen. Das teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Mehr als 9200 Mitglieder, knapp 80 Prozent der stimmberechtigten Autoren, hätten ihr Votum abgegeben - das sei eine Rekordbeteiligung. Ein Streik könnte viele Film- und Fernsehprojekte in Hollywood lahmlegen.