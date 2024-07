Ein schrillender Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus an der Bergstraße hat am Samstag gegen 21 Uhr die Wehr ausrücken lassen. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde von niemanden geöffnet. Über die angelehnte Balkontür gelangten die Kräfte in die stark verrauchte Wohnung. Ursächlich war wohl ein auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen. Die Wohnung wurde von der Wehr gelüftet. Der Bewohner war nicht zuhause.