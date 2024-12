Löracher Agentur für Arbeit: Die Innen- und die Außenministerin zeigen auf, wohin die Reise geht

Als operative Geschäftsführerin stand ihm in den vergangenen fünf Jahren Jenniefer Schmucker zur Seite. Seit September ist sie selbst die Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit mit Sitz in Lörrach, die zuständig für die Landkreise Lörrach und Waldshut ist. Das operative Geschäft hat seither Jutta Hünenberger übernommen. „Wir sind so etwas wie die Innen- und die Außenministerin der Agentur“, sagt das neue Frauenduo an der Spitze. Im Gespräch erklären sie, wo die gemeinsame Reise hingehen soll.

Die neue Leiterin

Die neue Leiterin der Agentur für Arbeit ist 39 Jahre alt, kommt aus dem Projektmanagement und ist in Deutschland viel herumgekommen. Auf ihre Aufgabe wurde sie von ihrem ehemaligen Chef gut vorbereitet. „Wir haben alle Netzwerkpartner in den beiden Landkreisen besucht.“ Alles, was gut ist, will die neue Leiterin mit in die Zukunft nehmen. Doch vieles sei im Umbruch, so dass die Frage, was die Netzwerkpartner und Aufgabenträger brauchen, immer wieder neu gestellt werden müsse. „Wir haben das Ohr am Markt“, betont Schmucker.