Lörrach 100 Bäume zu verschenken

Lörrach. Auch in diesem Jahr können Haushalte einen Baum für ihren Garten in Lörrach bekommen. Die Stadt möchte so die Lörracher laut einer Mitteilung ermutigen, einen Baum in ihrem Garten zu pflanzen. Bereits 2020 haben die 100 Bäume in kürzester Zeit Abnehmer in der Bürgerschaft gefunden. „Diese positive Resonanz hat sogar uns überrascht. Auch deshalb freuen wir uns, die Aktion dieses Jahr fortzuführen und den Bürgern einen effektiven Anreiz geben zu können, etwas mehr Grün in ihren Garten und nach Lörrach zu bringen,“ betont Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic in der Mitteilung.

Das Projekt ist Teil des Mitmachplans Klima der Stadt Lörrach, in dem sich die Bürgerschaft auch privat aktiv für das Klima einsetzen kann. Dabei gibt es keine Verlosung für die Bäume, sondern die ersten 100 Personen, die sich bei der Stadt für einen Baum melden, bekommen auch einen. Unter zehn unterschiedlichen Baumarten – jeweils fünf Obst- und fünf Laubbäumen – können sie wählen.