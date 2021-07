Lörrach 129 THR-Schüler haben bestanden

Lörrach. Davon erhielten 104 Schüler die Mittlere Reife sowie 25 Schüler den Hauptschulabschluss. Schulbeste Realschüler mit einem Notenschnitt von 1,2 wurden Nathalie Reinger (10a), Katharina Risto (10c) und Lennart Panzer (10c). Der Gesamtnotenschnitt liegt bei 2,5. Bei der Abschlussfeier überreichte Schulleiterin Sonja Mohren mit den Klassenvorsitzenden die Zeugnisse an die Realschüler. 24 erhielten ein Lob; weiteren 21 wurde ein Preis verliehen. Im Namen der Elternbeiratsvorsitzenden Patricia Brogle und als Freundeskreisvorsitzende überbrachte Daniela Kaiser Grußworte. Der Sozialpreis wurde in diesem Jahr an Antonia Gutersohn aus der Klasse 10d verliehen. Den Theodor-Heuss-Geschichtspreis der Theodor-Heuss-Stiftung für besondere Leistungen im Fach Geschichte erhielt Laila-Julia Erdmann aus der Klasse 10d.

Den besten Hauptschulabschluss mit der Note 1,8 erreichte Alexander Degraf aus der Klasse 9 e, der damit die Voraussetzung zum Wechsel in die 10. Klasse an der THR erreichte. Das Gesamt- Durchschnittsergebnis der Hauptschulabschlussprüfung betrug 2,9. Bei der Zeugnisübergabe an die Hauptschüler erhielten zwei Schüler ein Lob; einem Schüler wurde ein Preis verliehen. 9 e: Arda-Murat Ates; Can Cetiner; Alexander Degraf (Preis); Ardi Dermaku; Cengiz Can Erdogan; Alexander Freiberg; Samuele Griguoli (Lob); Ramon Hartmann; Christian Ilts; Alexander Kravcenko; Hamza Mamuti; Meliksah Özer; Andi Salja; Dennis Schledowez; Maxim Schreiner; Nevio Steier; Muhammed Emin Tiryaki; Silas Wahl; Raphael Weimer; Alexander Weiss; Hüdanur Arslan (Lob); Irem Arslan; Aurora Iris Galati; Thi Hoang-My Luong und Anastasia Scorsone.