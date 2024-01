Bereits zum 16. Mal ging es im Saal des geschmückten Gemeindehauses St. Fridolin hoch her – und das gleich an zwei Abenden. Die „Hütte“ war voll, die Stimmung von Beginn an prächtig. Und das Publikum freute sich traditionell über Gäste aus der Regio, darunter beispielsweise die beliebten „Giftspritze“ aus Basel, die in der Regio bestens bekannten Knaschtbrüeder aus Schopfheim oder der junge Tambour Maurice Weiss, ebenfalls aus Basel.