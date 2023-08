Die Vorfahrt missachtet hat ein Autofahrer am Samstag gegen 13.50 Uhr an der Auffahrt zur B 317 beim Bahnhof in Haagen. Zwei Fahrzeuge fuhren zeitgleich in den Einmündungsbereich zur Auffahrt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, an ihren Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von insgesamt 13 000 Euro.