Lörrach 14-stöckiges Hochhaus die beste Lösung?

So wurde die Frage der Umverteilung der Wohneinheiten zugunsten eines in der Anzahl der Geschosse um ein Drittel reduzierten Hochhauses wie auch die Frage der gestalterischen, ökologischen und funktionalen Qualitätsanforderungen an ein hohes Haus intensiv diskutiert.

Die rückwärtig angeordneten Hofhäuser wurden allgemein sehr positiv beurteilt. Sie lassen aber keine weitere Verdichtung zu, da die Höfe bereits recht eng gefasst sind. Die Sorge, dass der Schatten des Hochhauses die Aufenthaltsqualität auf einem künftig aufgewerteten Engelplatz beeinträchtigen könne, ist laut der Mitteilung unbegründet, da der Schatten im Wesentlichen auf den rückwärtigen Bereich des Projekts selbst fällt.

Außer Frage stand, dass der bauliche Hochpunkt den hohen gestalterischen und ökologischen Ansprüchen genügen muss. Das vorgestellte, verbindlich zu vereinbarende, qualifizierte Begrünungskonzept für die Fassade des baulichen Hochpunkts bietet dafür eine gute Grundlage.

Die Ergebnisse werden mit den Anwohnern am 28. Juli diskutiert. Nach der Sommerpause wird das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt, in welches alle Argumente einfließen und abgewogen werden. Ende des Jahres ist die Offenlage im Verfahren vorgesehen, in der es eine weitere Möglichkeit der Bürgerbeteiligung geben wird.