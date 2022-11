Lörrach 150 Jahre Feuerwehr Haagen

Feuerwehrkommandant Manuel Müller zog in seinem Grußwort einen Vergleich zu den Problemen der Feuerwehren damals und heute und musste feststellen, dass sich die Grundprobleme nicht geändert haben. So zitierte er aus der neu auferlegten Chronik der Abteilung Haagen, in der damals schon Probleme bei der Personalrekrutierung, fehlende Diziplin in der Mannschaft, leere Gemeindekassen für Feuerwehrgerätschaften und Probleme bei der Standortsuche für ein Gerätehaus beschrieben sind. Müller appellierte an die Feuerwehrangehörigen, an die Grundpfeiler des Feuerwehrwesens, auch in den kommenden 150 Jahren festzuhalten. Kameradschaft und der regelmäßige Blick auf das Ziel der Feuerwehrarbeit, nämlich anderen Menschen zu helfen, habe in den letzten 150 Jahren nie geschadet und sei auch die Geheimrezeptur, um die kommenden 150 Jahre zu überstehen.

Ehrenabteilungskommandant und Ortsvorsteher Horst Simon überbrachte ebenfalls Grußworte und Glückwünsche. Rainer Jakob vom Kreisfeuerwehrverband Lörrach überbrachte die Glückwünsche von den rund 3000 Feuerwehrangehörigen im Landkreis Lörrach. Für die Abteilungskasse übergab er ein eine kleine Jubiläumsgabe.

Auch aus der Schweiz kamen Grüße. Edi Strub vom Feuerwehrverein Basel-Stadt gratulierte ebenfalls zu diesem beeindruckenden Jubiläum.

Im Anschluss an den offiziellen Festakt gab es einen Barbetrieb für die Feuerwehrangehörigen, deren Angehörige und die zahlreichen Gäste.