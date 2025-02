Lörrach: 2 300 Menschen demonstrierten für Demokratie

Fröhliches Happening

Trotz all der ernsten Ansprachen und Appelle glich die Kundgebung zeitweise einem fröhlichen Happening. Als Steffi Lais mit Nicole Urschinger und Anna Spandinger das Lied „Women, Life, Freedom“ der iranischen Sängerin Rana Mansour anstimmte und als Peter Reimtgut das Friedenslied „Ein magischer Frühling“ sang, winkten die Menschen im Takt und applaudierten begeistert. Das Singen mit Ulrike Rombachs Spontanchor vermittelte Gemeinschaftsgefühl.

„Lörrach bleibt bunt!“

Nach Schätzung der Veranstalter drängten sich mehr als 2300 Menschen, darunter auch etliche Jugendliche, mit ihren selbst gemalten Schildern auf dem Senser Platz. „Lörrach bleibt bunt!“, „Kein Millimeter nach rechts!“ und „1,5 Grad und nicht mehr!“ war da zu lesen. Die Grandparents und die Parents for Future hatten in Lörrach nicht beim bundesweiten Klimastreik am Freitag teilgenommen, sondern schlossen sich am Samstag der Kundgebung für Demokratie an.