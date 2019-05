Lörrach 20 Jahre Motor der Straßenfasnacht

Jörg Lutz erinnerte in seiner Laudatio an die vielen Aktivitäten des Geehrten. „Die Stärke der Narrengilde liegt in der Vielfalt“, sagte Lutz. So sei auf Initiative Roßkopfs die Aktion Chinderlache gegründet worden (2005), und er war Mitbegründer der „Guggeexplosion“.

Er knüpfte Kontakte in die Schweiz und organisierte eine Präsentation der Lörracher Fasnacht bei der Steubenparade in New York (2007). „Das ehrenamtliche Engagement ist ein bedeutender Beitrag zur Lebensqualität in unserer Stadt“, sagte Lutz.

Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz begrüßte Jörg Roßkopf als „lieber Weiler Bürger“, denn der Geehrte wohnt mit seiner Familie in der Nachbarstadt. Dietz schloss sich seinem Vorredner an.

Zünftig begleiteten die „Basler Pfiffer und Tambour“ die Feierstunde und brachten damit aus Basel die besten Wünsche mit.