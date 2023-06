Lörrach 25 Jahre: Burghof startet durch

Die Oper war bisher selten im Burghof zu Gast. „Doch wir sind schließlich ein Mehrspartenhaus“, betont der Burghof-Geschäftsführer. Nun kommt gleich zweimal die Compagnia Nueva mit „La Traviata“ und „Tosca“. Das bemerkenswerte Ensemble renommierter Sänger will das Format allen zugänglich machen, reist nachhaltig mit geschickt reduzierter Bühne auch in kleinere Häuser und zeigt dort hochwertigste Produktionen, so Sadovnik.

Italienischen Charme dürfte das bekannteste Adriano-Celentano-Double Adolfo Sebastiani mit seiner Tribute-Show versprühen. Während die Basel Sinfonietta als Uraufführung live den Hitchcock-Thriller „Blackmail“ orchestriert, aufgenommen von ARTE. Der unglaubliche weißrussische Akkordeonist Yegor Zabelov dürfte ebenso begeistern wie das weltbekannte Concertgebouw Kammerorchester.

Das delian:quartett kommt als „Ensemble in residence“ gleich vier Mal in den Burghof. Ein Valentins-Special bietet am 14. Februar romantische Lieder mit Apéro-Möglichkeit.

Tanz

In der Tanzsparte werden die Flying Steps Breakdance auf Weltniveau bieten. Gauthier Dance feiern ihr 15-Jähriges, gemeinsam mit dem Geburtstag des Burghofs. Ein bildgewaltiges Spektakel versprechen Club Guy&Roni, die sich von Indien haben inspirieren lassen. Außergewöhnlich: Es gibt mit der italienischen Choreografin Sofia Nappi und der Compagnie Komoco als „artist in residence“ ein vor Ort entwickeltes neues Stück.

Kabarett

Viele Bekannte gibt es in der beliebten Kabarett-Reihe: Martina Schwarzmann, Oropax, Matthias Deutschmann, Florian Schroeder, Volkmar Staub. Aber auch einige neue Gesichter wie die gebürtige US-Amerikanerin Tamika Campell, die ihre Mühen mit der deutschen Sprache auf die Bühne bringt.

Show, Theater, Literatur

Die Reihe Show und Theater hat gleich zwei Partner zu Gast: Das Landestheater Tübingen sowie das TOBS aus Biel/Solothurn. Die Wintergäste beleben den Burghof ebenso wieder wie die Burghof-Slams.

Kinderszene

Kinder sind im Burghof besonders willkommen. Und das nicht nur zur Kinderbuchmesse. So zeigt das Theater Sgaramusch „Rosa“, das gegen Gruppenzwang und für Zivilcourage plädiert. Magisches und erstaunliches Theater samt Aquarium bietet Ponten Pie.

Weitere Geburtstagsüberraschungen sollen laut Sadovnik kommen.

Ab sofort ist die Homepage des Burghofs in neuem Design online. Das neue Logo ist ein stilisiertes „B“, das hohen Wiedererkennungswert haben soll.

Es setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, nimmt Bezug zur Architektur des Burghofs, während eine Art Halbkreis für die Öffnung des Hauses zur Stadt und zu den lokalen Kulturinstitutionen stehen soll. Zudem ist jetzt der Name der Stadt Lörrach im Logo integriert.

Neu im System sind die „Burghof-Besties“: Der Burghof-Jugendclub für alle bis 26 Jahre, dessen Mitglieder bei Eigenveranstaltungen Tickets für 12 Euro bekommen. Einfach registrieren lassen.

9-Euro-Ticket: In Zusammenarbeit mit der Tafel Dreiländereck gibt es ermäßigte Tickets für 9 Euro für Personen mit einem Tafel-Ausweis.

Weiterhin gibt es unter anderem Wahl-Abos und KKF-Ermäßigungen.

Am Samstag, 1. Juli, findet im Burghof das ABO-Café satt. Zwischen 9 und 14 Uhr können Abos gebucht werden, und man kann sich vom Burghof-Team beraten lassen. Vorverkaufsstart ist dann am 7. Juli.

www.burghof.com