Das Projekt „Neue Mitte Nordstadt“: Hier sollen 124 neue Wohneinheiten entstehen. Foto: Marco Fraune

Die Bauprojekte

Enthalten dabei sind 250 bis 280 Wohneinheiten im Neubaugebiet Bühl III in Brombach. Das Wohnbau-Projekt Neue Mitte Nordstadt ist mit 124 neuen Wohneinheiten hinterlegt. Vorbereitet wird ein Wettbewerb für das Studierenden-Wohnheim mit zirka 100 Wohneinheiten. Am Vorhaben Zoll Lörrach Riehen sind zirka 90 bis 105 Wohneinheiten im Blick. Das Fabric-Areal in Brombach soll 60 bis 62 Wohneinheiten bringen, ähnlich wie das Hochhaus Nördlich Engelplatz. Die Neubauten in Tumringen Nord summieren sich auf 27 Wohneinheiten. Diese Zahlen ergeben sich aus einem Auszug, der am Donnerstag dem Ausschuss für Umwelt und Technik präsentiert werden soll.