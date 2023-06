Lörrach 30 Jahre Klassentreffen

Manche kennen sich schon seit der ersten Klasse. Als sie dann im Alter von 50 Jahren waren, habe jemand bemerkt, dass man sich viel zu selten sehe, erzählt Gertrud Eble, die das Klassentreffen mit ins Leben rief. Man habe zusammen den ersten Ausflug gemacht und treffe sich seither jeden Monat im Café Pape - früher am ersten und jetzt am zweiten Dienstag im Monat.

Es war eine andere Welt

Zu den Klassentreffen gehören sie natürlich dazu, die Erinnerungen an früher, an eine Zeit, die so ganz anders war als heute. Auch am 13. Juni schwirren die Namen von Lehrern über den Tisch: „Warsch du auch beim Lang? Wie hieß der noch, der Schöne?“ Gertrud Eble, Ilse Berger und Marlies Kuret, alle drei an der Gründung der Klassentreffen beteiligt, erzählen vom strengen Musiklehrer, der mit den Kindern immer sang, und davon, dass Schläge auf die Finger zum Alltag gehörten.