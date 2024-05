Die Wahlen

Insgesamt haben 38 000 Wahlberechtigte am 9. Juni die Wahl. Es sind 27 Urnenwahllokale im Stadtgebiet und 27 Briefwahllokale im Rathaus eingerichtet. Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr erfolgt zunächst die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Europa-Wahl.

Anschließend wird das Geschehen unterbrochen. Am Montag und Dienstag, 10. und 11. Juni, wird ab 7.30 Uhr die Ergebnisermittlung der Kommunalwahl fortgesetzt. Die Ergebnisse der Wahl zum Gemeinderat werden am Montag, die zum Kreistag und den Ortschaftsräten am Dienstag erwartet.