Lörrach 40 000 Festival-Besucher in der Innenstadt

Kritik von Anwohnern, dass es zu laut war und auch wild uriniert wurde, kann der Obergildenmeister ein Stück weit nachvollziehen. So seien mit über 30 Urinalen so viele wie noch nie aufgestellt worden, doch sogar wenige Meter daneben hätten Männer wild gepinkelt worden. Am Geräuschpegel könne man wenig machen, da ein Gugge-Konzert in Zimmerlautstärke nichts bringe. „Das ist der Preis, in der Innenstadt zu leben.“

Angesichts von 15 bis 20 Personen, die über vier Tage als zentrale Helfer angepackt haben, sieht Roßkopf hier ein begrenzendes Element für die Zukunft. „Das ist mit der Helferzahl nicht machbar.“ Das Confetti-Sommer-Festival sei zudem veranstaltet worden, da zwei Jahre lang die närrischen Großveranstaltungen Corona zum Opfer fielen. Daher solle es die Ausnahme bleiben. Ein Karneval ähnlich dem in Rio sei es angesichts von Baströckchen & Co. trotz der hohen Temperaturen nicht geworden. „Es war am Samstag mehr eine Mallorca-Party, am Sonntag hingegen mehr eine Fasnacht als ein Festival.“