Läufer-Spaß trotz Regens

Spaß hatten die jungen und älteren Läufer am Samstag trotz des Regens, der später zum Glück auch etwas nachließ. Die 40 Teilnehmer im Alter von zwei bis 86 Jahren erliefen zusammen innerhalb von zwei Stunden 414 Runden, was in etwa 375 Kilometern entspricht. „Besser ein bisschen Regen und nicht so heiß,“ meinte ein Teilnehmer im Vorbeilaufen, „ist ja so auch schon anstrengend genug“.

Organisator läuft mit

Der Vorsitzende des CVJM, Siegfried Burkart, läuft als Organisator auch immer selbst mit. „Dieses Mal müsse er allerdings immer wieder Pausen einlegen, da unsere Zeitung und andere Leute etwas von ihm wollten,“ beklagt er sich schmunzelnd. Er sei froh, dass immerhin 40 Teilnehmer, darunter auch einige Familien mit ihren Kindern, trotz des schlechten Wetters gekommen seien, aber es sei natürlich schon sehr viel Aufwand, der für den Sponsorenlauf betrieben würde, der nun leider umsonst gewesen sei.