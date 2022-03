Lörrach 42 Flüchtlinge von Grenze geholt

Bevor die Busfahrer diese entgegennehmen durften, mussten sie sich vor Ort per QR-Code registrieren, ähnlich war mit den Flüchtlingen verfahren worden. Menschenhandel und die Ausbeutung durch Kriminelle soll so verhindert werden.

Gefühle und Bilder im Kopf

Los gefahren waren die Helfer am Freitag vergangener Woche, kräftig beladen mit zahlreichen Hilfsgütern, Samstag war Ankunft, Sonntag ging es wieder zurück, am Montag kam ein Teil der Flüchtlinge an der Freiburger Erstaufnahmestelle an, der andere Teil wurde in privaten Unterkünften in im Landkreis Lörrach untergebracht.

Nun, nach der Rückkehr, tauchen vor dem inneren Auge immer wieder Schlaglichter dieser Reise bei dem Stettener Ehepaar auf. Das seltsame Gefühl, als zahllose Militärfahrzeuge mit auf der Straße unterwegs waren – immer mehr, je näher es an die polnisch-ukrainische Grenze ging. „Eine gewisse Anspannung im Bus war deutlich spürbar.“ Auch der als Flüchtlingsaufnahmestelle umfunktionierte Supermarkt in Przemysl , wo unweit das normale Leben sich abspielt, darin aber das Leid erlebbar wird, hat sich im Kopf der Knops eingebrannt. Ein Kind, dass sich apathisch mit der Flasche gegen den Kopf schlägt, völlig verwirrte Mütter, die von ihren Kindern beruhigt werden müssen, sind weitere Erinnerungen.

Helfer und Perspektive

Die Hilfsbereitschaft in Lörrach und Umgebung ist ein extrem positiver Punkt als Erinnerung. Neben dem Einsatz des FC Hauingen und von Stefan Fischer von Stiefvater Reisen, zählten der Frosch-Apotheke, die Tankstelle Bunt oder auch das Rewe-Team aus der Galerie am Alten Markt zu den vielen Unterstützern. „Alle würden es noch einmal tun“, zog Fischer eine positive Bilanz.

In der kommenden Woche wollen sich die verantwortlichen ehrenamtlichen Organisatoren treffen und ein Resümee ziehen. „Wir können uns gut vorstellen, dass wir es noch einmal machen“, sagt Dijana Knop. Und ihr Mann ergänzt: „Wir wissen jetzt, wie es funktioniert.“ Außerdem ist sich das Paar sicher, dass angesichts der sich abzeichnenden jahrelangen Perspektivlosigkeit für die Flüchtlinge in der Ukraine die Busse dann komplett besetzt sein werden. Immer mehr Männer würden im Krieg sterben und die eigenen vier Wände in Schutt und Asche gelegt.